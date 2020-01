Google ne bo več uporabljal davčne oaze

Podjetje Google bo kot kaže prva izmed velikih korporacij, ki ne bo več izkoriščala davčnih pomanjkljivosti v zakonodajah posameznih držav, da bi prihranili pri plačilu davkov. Z novim letom naj bi lastništvo intelektualnih pravic zopet preselili na matično podjetje v ZDA, medtem ko je to bilo doslej »parkirano« v podružnici na Bermudih, kjer pa ne obstaja davek na prihodek podjetij.

Strategijo izkoriščanja nedorečenosti pri plačevanju davkov v mednarodnem poslovanju so mediji razkrili že leta 2014, od tedaj pa na družbo pritiskajo oblasti tako v ZDA, kot v EU, a resnici na ljubo precej neuspešno. Google je namreč, striktno pravno gledano, posloval povsem legalno, zato so oblasti začele spreminjati zakonodajo.

Spomnimo se, kako davčna »razbremenitev« dejansko poteka. Stranke so storitve, predvsem iz naslova spletnih oglasov, plačevala Googlovi družbi na Irskem, kjer je bil Google deležen znatnih davčnih olajšav. Google Irska je nato denar nakazal na holdinško podjetje na Nizozemskem, kjer so bili deležni dodatnih (lokalnih) ugodnosti, od tu pa je denar brez obdavčitve romal na račun na Bermude, kjer ni davka na prihodke podjetij. Google je denimo samo v letu 2017 na tak način na Bermude prečrpal kar 23 milijard dolarjev.

Pod pritiskom javnosti je Irska leta 2014 odločila zapreti davčne vrzeli, ki so omogočale tovrstno početje, pravnomočnost odloka pa nastopa prav z letom 2020. Toda kot kaže tudi to ni bilo dovolj, da bi Google prostovoljno spremenil strategijo. Poznavalci trdijo, da je šele znižanje davčnega bremena na prihodke iz nekdanjih 35% na 21%, ki so ga v ZDA sprejeli v letu 2018, postal zadosten pogoj, da bo Google odslej pristal na obdavčitev prihodkov, ki jih ustvarijo izven ZDA.

Zdaj bo zanimivo spremljati, kako bodo na Googlovo odločitev reagirale druge znamenite tehnološke korporacije, ki prav tako izkoriščajo podobne davčne vrzeli in imajo prihodke "parkirane" izven ZDA.