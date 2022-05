Objavljeno: 17.5.2022 12:00

Google je popustil – uporaba lastnih domen v Google Suite za osebno uporabo ostaja brezplačna!

Tresla se je gora, rodila se je miš, bi lahko rekli. Pred štirimi meseci je Google svet računalniških navdušencev pretresel z objavo, da bo ukinil storitev G Suite legacy free edition in jim življenje postavil na glavo. Sedaj je stopil korak nazaj in uporabo storitve »za osebno uporabo« dovolil še naprej. Brezplačno.

Zadnjih 16 let je bila storitev, ki (med drugim) omogoča uporabo GMaila z lastno domeno (denimo ime@priimek.net), za tiste uporabnike, ki so se prijavili med prvimi, še v času beta preizkušanja, brezplačna. Januarja je kazalo, da ne bo več, prehod na polnokrvno storitev Google Workspace pa bi uporabnike po novem udarila s šestimi dolarji na mesec. Na uporabnika. Glede na to, da s(m)o si zgoraj omenjeni »prvopristopniki« dotično storitev večinoma omislili za družinsko uporabo, lahko omenjeno vsoto hitro pomnožimo s tri, štiri, ali pa še kaj več, če smo v svoj krog sprejeli še dedke, babice, strice in tete.

No, pri Googlu so po množici ne ravno prijaznih spletnih odzivov hitro naredili pol koraka nazaj in ob povezavi do plačljive nadgradnje zapisali, da tisti, ki storitev uporabljamo za osebne namene »v prihodnjih tednih« lahko pričakujemo nekakšen odpustek.

Ta je sedaj tu – v nadzorni konzoli (admin.google.com) sledimo navodilom za nadgradnjo, se v navodilih pribrskamo do odstavka o osebni uporabi in kliknemo na to povezavo. V naslednjih nekaj klikih potrdimo, da bomo storitev še naprej uporabljali le za osebno uporabo in … to je to.

Do naslednjega šoka.