Google in Facebook delo od doma podaljšala do konca leta

Objavljeno: 9.5.2020 15:25

Tehnološka velikana sta sporočila, da bodo zaposleni lahko do konca leta delali od doma.

Oba bosta sicer v kratkem spet odprla pisarne, a bosta ob tem pustila več fleksibilnosti pri delu od doma. Google je nameraval delo od doma pustiti do prvega junija, a bodo ta rok očitno podaljšali. Podobno je pri Facebooku – pisarne bodo sicer počasi odprli, a bodo pri tem zaposlenim, ki lahko delo opravljajo od doma, to pustili vsaj do konca leta. Marsikatero podjetje je v času koronavirusa sicer začelo razmišljati o tem, koliko dejansko potrebujejo poslovne prostore, pa tudi o tem, kako naj v prihodnje preuredijo prostore po vodilih družbenega distanciranja.

Po svetu se sicer vse bolj sproščajo ukrepi zoper koronavirusa, a so Združene Države trenutno najbolj ogrožene. V Kaliforniji število novih primerov sicer še narašča, a vse počasneje.