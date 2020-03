Google bo zaradi koronavirusa preskočil naslednjo različico Chrome

Objavljeno: 25.3.2020 09:00

Zaradi vpliva koronavirusa so pri Googlu občutno upočasnili razvoj svojega brskalnika Chrome, naslednjo veliko različico bodo tako kar preskočili.

Po njihovih besedah morajo prilagoditi časovne cilje novim razmeram, tako so se odločili opustiti različico M82 in trud vložiti v varnost in stabilnost brskalnika. M82 je sicer kodna oznaka naslednje velike različice brskalnika, ta bi sicer predstavljala zasnovo za nadaljni razvoj. Prekinjeno bo vso delo na razvojnih vejah M82, razvoj se bo preselil k različici M83, za katero pa v tem trenutku še nimajo časovnih okvirjev.

Gre za prvi tovrstni korak, a glede na trenutne razmere niti ne preseneča. Seveda bodo še naprej skrbeli za trenutno aktualni brskalnik Chrome v obliki varnostnih in drugih popravkov, le večjih novosti zaenkrat ne gre pričakovati. Bo pa to vplivalo tudi na druge, saj je veliko brskalnikov, ki uporabljajo odprto-kodne dele brskalnika Chrome kot osnovo – med drugimi tudi Microsoftov Edge.