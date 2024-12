Objavljeno: 12.12.2024 05:00

General Motors ukinja razvoj samovozečih taksijev Cruise

General Motors ne bo več financiral razvoja samovozečih taksijev Cruise, temveč se bodo raje osredotočili na asistenčne sisteme na osebnih vozilih. Odločitev je posledica hude konkurence na trgu robotaksijev, kot se imenujejo.

Oktobra je Tesla napovedala svoj model, Cybercab, ki bo na voljo v prihodnosti. Googlov Waymo ima robotaksije, ki že vozijo po Phoenixu. General Motors je zato ocenil, da razvoj nima več smisla. Zaposlene v podjetju Cruise, katerega večinski lastnik je, so kar po Slacku obvestili, da se Cruise zapira. Večina jih bo delo nadaljevala na drugih tehničnih oddelkih.

Da je Cruise sklenil svojo pot, ni zelo presenetljivo. Podjetje imelo v zadnjem času precej težav, med drugim je lani povozilo pešca in ga nekaj metro vleklo pod vozilom. Drugi incidenti so bili blažji, a moteči, denimo povzročanje zastojev, manjši trki in podobni. Cruise je že lani odpustil 900 zaposlenih oziroma četrtino.