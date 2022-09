GeForce se v Windows 11 22H2 izjemno upočasni

Kdor je pogumno med prvimi namestil nadgradnjo Windows 11 22H2, je lahko le žalostno zrl v zaslon, ko je skušal igrati igre na novejših grafičnih karticah GeForce. Frekvenca izrisa sličic je padla na tretjino ali še manj, obremenjenost procesorja se je sesedla na manj kot pet odstotkov, zato je bilo igranje praktično nemogoče. Krivec je bila nadgradnja, saj je odstranitev nove verzije Windows težavo odpravila. A to ni rešitev.

Kot je v takih primerih običaj, so se najprej pojavile pritožbe na forumih in družabnih omrežjih, kasneje pa je Nvidia priznala težavo. Ta tiči v programski opremi GeForce Experience, ki jo običajno naložimo ob gonilnikih (ni pa to nujno) in se ne razume z novo posodobitvijo Windows. Dokler pravega popravka ni, Nvidia ponuja novo beta verzijo, ki vrača staro hitrost. Druga možnost je odstraniti Windows 11 2H2. Microsoft se uradno še ni odzval, a glede na odziv iz Nvidie ni pričakovati, da bodo v Redmondu kaj popravljali. Težavo rešuje Nvidia.

Uporabnikom Nvidiinih grafičnih kartic zato svetujemo, da Windows 11 22H2 za zdaj ne namestijo.