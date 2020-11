Gartner napoveduje sestavljivo prihodnost

Podjetja, ki želijo biti odporna na spremembe na trgu, pa tudi na nepredvidene dogodke, morajo objeti in posvojiti koncept sestavljivega poslovanja. S tem so pri Gartnerju v poslovni svet informatike uvedli nov izraz (composable business), ki morda najbolje odraža trenutno stanje in izzive, s katerimi se danes soočajo podjetja. Koncept, ki ponavljaja in še nadgrajuje dosedanje strategije in ob tem nudi tako odpornost, kot tudi agilnost.

Koncept sestavljivega poslovanja je bila hkrati tudi rdeča nit letošnjega srečanja Gartner IT Symposium, ki je glede na epidemijo potekal na daljavo. V štirih dneh so podjetja lahko spremljala kopico predavanj, ki so bila zazrta tako v prihodnost, še bolj pomembno pa v sedanjost, ki zahteva odločne in hitre ukrepe, da lahko podjetja omejijo neželene posledice epidemije in celo obrnejo razmere v priložnost za hitrejšo digitalno transformacijo poslovanja.

Da bi podjetja uspela pri snovanju sestavljivega poslovanja morajo upoštevati štiri glavne principe. Prvi je modularnost, kjer morajo vse svoje poslovne, s tem pa tudi informacijske funkcije zgraditi po načelu preprostejše skalabilnosti in to v obe smeri. Če trg nečesa ne rabi, se je treba znati temu hitro in učinkovito prilagoditi. Če se povpraševanje nenadno in hitro poveča, je treba imeti v predalu načrt, kako hitro in nadzorovano rasti. Poslovni in tehnični (informacijski) vidik gresta pri tej potrebi po prilagodljivosti bolj kot kadarkoli z roko v roki.

Za današnje čase je morda še najbolj značilen princip doseganja čim večje avtonomije, v smislu odpornosti na zunanje dejavnike in motnje. Strategija mora tu predvidevati različne scenarije in preprečiti, da bi odvisnost od storitve, ponudnika, celo razmer na trgu lahko zamajala smer in razvoj podjetja. Zmotno pa bi bilo razmišljati, da večja avtonomija pomeni vrnitev na stare tire, denimo brez uporabe storitev v oblaku. Prej nasprotno, v oblaku je treba najti različne poti do cilja, če se ena od teh izkaže za slepo smer.

Prilagodljivost in avtonomija predvidevata konstantne spremembe, tako strategije kot tehnologije, ponudnikov, nabora rešitev. Zaradi tega je treba poskrbeti za pravilno orkestracijo vseh informacijskih storitev v tekoče delujoč poslovni informacijski sistem. To še posebej velja v današnjih časih, ko je povezanih informacijskih storitev vse več, vse napovedi pa kažejo, da se bo ta trend samo še povečeval.

Zadnji princip sestavljivih podjetij pa je raziskovanje novih možnosti. Varna strategija v današnjih časih ne dovoljuje samo kampanjskih, občasnih ali periodičnih sprememb. Poznavanje novih možnosti je pravzaprav ključni element za vse prej naštete principe. Le na ta način lahko strategija jamči, da je razvoj podjetja na pravi poti.

Pri Gartnerju menijo, da se skladnost s konceptom sestavljivosti tipično kaže v treh oblikah. Najprej v sestavljivi miselnosti oziroma zavedanju, da morajo biti odločitve skladne z zgoraj omenjenimi vidiki. Zahteva tudi primerno poslovno arhitekturo, ki mora znati upoštevati morebitne spremembe brez negativnih posledic. Nenazadnje pa je tu še tehnologija, kjer je za podjetja predvsem pomembno, da znajo obvladovati obsežne možnosti, ki so jim na voljo.