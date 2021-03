Galaxy S21 FE naj bi prišel avgusta

V spletu se je pojavila časovnica za nekatere prihajajoče Samsungove telefone, najbolj zanimiv med njimi je prihajajoči Galaxy S21 FE.

Gre za nekoliko cenejšo alternativo modelu Galaxy S21, kjer oznaka »FE« pomeni »Fan Edition«. Pri predhodniku, torej S20 FE, smo bili navdušeni nad odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo, saj so pri Samsungu ohranili zmogljivo strojno opremo, privarčevali pa so pri ohišju in nekaterih manjših podrobnostih. Po našem mnenju gre za enega najboljši nakupov v tem cenovnem razredu, zaradi česar se veselimo predstavitve naslednika.

Ta naj bi bila avgusta, omenja se devetnajsti avgust, ko bi lahko Samsung imel še en dogodek Unpacked. Še pred tem naj bi sredi aprila predstavili nove prenosnike, poleg prenosnikov z Windows tudi prenosnike Galaxy Chromebook. Junija naj bi prišla nova tablica Galaxy Tab S7 Lite, mesec zatem pa telefon Galaxy A22.