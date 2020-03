Fujifilm z zdravilom, učinkovitim zoper koronavirusu

Sliši se kot slaba šala, a podjetje Fujifilm, ki ga poznamo po fotoaparatih in fotografskem filmu, ima tudi podružnice na področju medicine in biologije, ena izmed teh pa že leta izdeluje zdravilo, ki bi znalo biti učinkovito zoper koronavirusu.

Zdravilo, imenovano favipiravir (oziroma pod tržno znamko Avigan), je razvilo podjetje Fujifilm Toyama Chemical leta 2014, namenjeno je zdravljenju gripe. Zdravilo je trenutno v kliničnih preizkusih na kitajskem, v teh sodeluje 340 pacientov, okuženih z koronavirusom. Tisti, ki so dobili omenjeno zdravilo, so bili negativni za koronavirus že po štirih dneh (v povprečju), za razliko od kontrolne skupine, kjer je trajala bolezen 11 dni. Hkrati naj bi rentgen pokazal izboljšave pri stanju pluč pri 91% pacientih, ki so dobili omenjeno zdravilo, za razliko od 62% pacientov v kontrolni skupini.

Podjetje teh rezultatov še ni komentiralo, saj pri njih ne sodeluje, a bojda pregledujejo izvide, so pa delnice poskočile za 15%. Podobne preizkuse izvajajo tudi na japonskem, bojda naj bi bilo zdravilo manj učinkovito pri resnejših primerih okužb. Po pisanju časnika Nikkei pa naj bi bili rezultati japonskih raziskav objavljeni šele čez nekaj mesecev, zdravilo pa ima tudi kar nekaj stranskih učinkov. Oglasilo pa se je tudi kitajsko farmacevtsko podjetje Zhejiang Hisun, to je dobilo odobritev s strani kitajske vlade za proizvodnjo generične različice omenjenega zdravila.