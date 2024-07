Objavljeno: 2.7.2024 05:00

FreeDOS: trideset let razvoja naslednika MS-DOS

Mineva trideset let od izida prve verzije operacijskega sistema FreeDOS, ki je vzniknil po Microsoftovi najavi, da svojega MS-DOS ne bo več podpiral ali prodajal. Jim Hall je na internetu objavil manifest, ki so se mu kmalu pridružili še drugi programerji, in rojen je bil DOS v javni domeni. PD-DOS je dobil ime FreeDOS.

FreeDOS je nastal kot zamenjava za MS-DOS in to funkcijo je vsa ta leta opravljal zelo dobro. Povsem združljiv z MS-DOS še ni, a mu ne manjka več veliko. FreeDOS je nadaljeval tam, kjer je MS-DOS 6.22 ostal, in vsa ta leta zlagoma napredoval in dobival sveže verzije. Danes ga uporabljajo zlasti navdušenci nad retro programsko opremo, denimo za igranje starih iger, ter za učenje koncepta ukazne vrstice. FreeDOS pa nekateri proizvajalci računalnikov, denimo Dell, nameščajo na računalnike za prodajo, da so cenejši.

Z novimi računalniki je sicer težko, ker mora FreeDOS vzdrževati direktni dostop do strojne opreme, če naj ostane združljiv z MS-DOS, česar pa novi sistemi z UEFI ne dovolijo več. Najbolje FreeDOS zato poganjati v virtualnih strojih, ki to dobro simulirajo.

Zadnja verzija FreeDOS je izšla leta 2022 in nosi oznako 1.3. Naslednja verzija, ki bo postala 1.4, bo imela celo polno združljivost z Windows 3.1 in 3.11. To bo dokaz, da je združljiv z MS-DOS res dosežena.