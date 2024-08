Objavljeno: 26.8.2024 08:00

Francozi aretirali direktorja Telegrama

Pavel Durov, ustanovitelj in direktor aplikacije Telegram, je bil aretiran blizu Pariza.

Po poročanju francoskih oblasti je bil Durov pridržan v okviru policijske preiskave kaznive dejavnosti, povezane z uporabo družbenega omrežja Telegram. Telegram je v izjavi, objavljeni na svojem uradnem kanalu, poudaril, da je Durov nedolžen, ker je absurdno trditi, da so platforma ali lastnik odgovorni za njeno zlorabo. Telegram, ki ga po svetu uporablja skoraj milijarda uporabnikov, je postal pomemben vir informacij, zlasti v kontekstu vojne med Ukrajino in Rusijo. Rusko veleposlaništvo v Parizu je izrazilo zaskrbljenost zaradi omejenega dostopa do Durova, ki je rojen v Rusiji in ima dvojno državljanstvo, poleg francoskega je tudi državljan Združenih arabskih emiratov.

Telegram je v izjavi še dodal, da pričakuje hitro razrešitev situacije in da ostaja zvest svojim nevtralnim vrednotam in odpornosti proti cenzuri.