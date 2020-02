Foxconn po novem izdeluje – zaščitne maske

Foxconn, sicer tajvansko podjetje, je v svoji glavni kitajski izpostavi, tovarni v Shenzenu začel izdelovati zaščitne maske, ki se uporabljajo proti okužbi s koronavirusom.

Foxconn je sicer zaradi širjenja okužbe s koronavirusom na Kitajskem ustavil proizvodnjo (izdelujejo iPhone in iPade, pa tudi Kindle in Playstatione), za vzpostavitev proizvodnje zaščitnih mask pa so se odločili zato, ker jih v Kitajski primanjkuje. Poleg tega poudarjajo, da je to tudi njihova dolžnost do družbe.

Proizvodnjo zaščitnih mask bo začelo tudi podjetje SAIC-GM-Wuling, ki je v delni lasti ameriškega General Motorsa. Napovedujejo proizvodnjo 1,7 milijona mask na dan.

BBC