Formula 1 se nadaljuje - digitalno

Objavljeno: 21.3.2020 11:00

Tako kot večina športnih prvenstev se je prestavila tudi nova sezona Formule 1 – namesto prvih nekaj dirk pa se bo organiziralo tekmovanje preko spleta.

Nova sezona bi se morala začeti z dirko v Avstraliji 15. marca ki je bila seveda odpovedana, odpovedanih pa je tudi naslednjih nekdaj dirk. Namesto teh dirk pa so napovedali serijo F1 Esports Virtual Grand Prix v kateri bo sodelovalo kar nekaj dirkačev Formule 1. Prva dirka bo to nedeljo, torej 22. marca, iniciativa pa bo po trenutnih načrtih tekla do maja.

Serija bo izpeljana v uradni igri F1 2019, ta je zadnja v seriji iger, razvitih s strani podjetja Codemasters. Prva dirka bo 50% dolžine prave, torej 28 krogov, prenos pa bo na voljo preko YouTuba, Twitcha, Facebooka in uradne strani F1.com. Virtualni avtomobili bodo vsi enaki, uporabljali bodo tudi enake nastavitve, zmanjšana bo škoda na vozilih v igri.

V času različnih ukrepov, povezanih z koronavirusom, je igranje računalniških iger v strmem porastu. Tako smo že pred dnevi pisali o novih rekordih storitve Steam, kjer je na voljo tudi omenjena igra F1 2019.