Ford opozarja lastnike njihovih električnih vozil, naj ne uporabljajo Teslinih adapterjev

Ford je lastnikom njihovih električnih vozil v ZDA in Kanadi pred kratkim omogočil brezplačne adapterje NACS za polnilnice Tesla Supercharger, vendar jih zdaj opozarja, naj jih nehajo uporabljati.

Adapterji naj bi imeli potencialne težave, ki bi lahko povzročile upočasnitev polnjenja ali celo poškodbe polnilnih vrat, piše v servisnem obvestilu. Ford bo v prihodnjih tednih poslal brezplačne zamenjave za adapterje, pri čemer morajo uporabniki vrniti obstoječe.

Po sklenitvi dogovora s Teslo v maju 2023 so lastniki Fordovih električnih vozil v ZDA in Kanadi dobili dovoljenje za uporabo Tesla Superchargerjev, rok za brezplačne adapterje pa je bil sprva junij 2024. Vsled težav z dobavitelji je bil rok podaljšan do septembra 2023, a se bo zaradi najnovejših zapletov očitno še podaljšal.

Adapterji pretvarjajo standardne CCS priključke na Fordovih električnih vozilih v Tesline NACS kable. Podobne dogovore so s Teslo sklenili tudi drugi proizvajalci, kot so Nissan, Rivian, GM in Subaru. Ford načrtuje prehod na standard NACS leta 2025.