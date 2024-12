Objavljeno: 23.12.2024 07:00

Forbes odslovil vse honorarne sodelavce – zaradi Googla

Forbes se je odločil, da bo prekinil sodelovanje s pogodbenimi sodelavci, tako imenovanimi freelancerji, ki so bili glavni ustvarjalci prispevkov iz nekaterih kategorij. Tak primer so recenzije z oznako Forbes Vetted.

Razlog naj bi bil pritisk iz Googla, ki je začel kaznovati Forbesove strani z nižjimi uvrstitvami v iskanju in pri oglaševanju. Težava ni omejena na Forbes, saj običajno prizadene manj ugledne strani. Gre za site reputation abuse oziroma parazitski SEO, kjer posamezne podstrani objavljajo irelevantno vsebino, ob tem pa parazitirajo na ugledu primarne strani. Te podstrani običajno niti niso vidne z glavnih strani, temveč se prikažejo le v iskalnikih.

Honorarni sodelavci so pomemben del večine strani, zato ni povsem jasno, kaj je Google zmotilo pri Forbesu. Njihove objave na Forbesu so morale skozi podoben uredniški postopek, vsebine pa so bile legitimne. Novembra je Google najavil spremembe pravil glede parazitskega SEO, kjer so politiko še zaostrili.

Google meni, da so vsebine ljudi, ki niso zaposleni pri izdajatelju primarne strani, v vsakem primeru tretje vsebine, ki izkoriščajo ugled. Ker so začeli strožji pregon, je Forbes preprosto odpovedal sodelovanje.