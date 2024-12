Firefox po 13 letih obupal nad Do No Track

Pred štirinajstimi leti je ameriška Zvezna komisija za trgovino (FTC) predlagala nastavitev v brskalnikih, ki bi po zgledu prepovedi klicanja na stacionarni telefon prepovedala sledenje uporabniku. V brskalnikih se je udejanjila pod imenom Do Not Track in kmalu postala – neučinkovita.

Zamisel je bila plemenita, a brez regulatorne prisile obsojen na propad. Ko je Chrome leta 2011 dobil funkcijo, jo je podpiralo 15 največjih oglaševalskih omrežij. Zastavica DNT, ki bi jo vključil uporabnik, bi jim signalizirala željo po izvzetju iz ciljanega oglaševanja in sledenja. Mozilla je v Firefoxu to izvedla nekoliko drugače, in sicer z informacijo v glavi zahtevka http, ki bi jo morale obiskane strani spoštovati.

Konzorcij W3C je Do Not Track standardiziral konec leta 2011. Brskalniki so funkcijo kmalu ne le uvedli, temveč privzeto vključili. Oglaševalci so začeli tarnati, da ne gre več za informirano odločitev uporabnikov, če je privzeto prednastavljena. A svet je šel naprej, tehnologije oglaševanja so se razvile, funkcija DNT pa postala nepotrebna. Slediti je danes možno tudi brez tega.

Mozilla je to resignirano ugotovila. V novi verziji Firefoxa DNT ne bo več.