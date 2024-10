Objavljeno: 4.10.2024 05:00

FBI že leto dni ne uspe odkleniti telefona newyorškega župana

Newyorški župan Eric Adams je bil konec septembra uradno obtožen prejemanja podkupnin in nezakonitih donacij iz tujine, že pred letom dni pa so agentje FBI v preiskavi zasegli njegov telefon. A v vsem tem času ga niso uspeli odkleniti, tako da nihče ne ve, kaj je na telefonu.

Adams je nekaj dni pred zasegom spremenil geslo na telefonu, hkrati pa poskrbel, da FaceID ali TouchID nista vključena. Policistom je dejal, da je geslo spremenil, da njegovi pomočniki ne bi pomotoma pobrisali kakšnih vsebin, a kaj ko je potem geslo pozabil še sam. In tako FBI nima gesla za odklep telefona, poizkusi na silo pa še niso uspeli.

Ameriška sodišča so že večkrat razsodila, da je izdaja gesla podobna kot samoovadba, zato osumljenci tega niso dolžni storiti. Če pa trdijo, da so geslo pozabili, jim sodišče sploh težko karkoli očita. In tako ostaja Adamsov telefon zaklenjen, je potrdilo tožilstvo. Verzije Androida niso razkrili. Ni pa rečeno, da bo skrivnost ostala nerazrešena.

V preteklosti je FBI že uspel odkleniti telefone. Telefona strelca na Donalda Trumpa so uspeli odkleniti, vsi pa se spomnimo tudi zgodbe iz leta 2016, ko so s pomočjo izraelskih strokovnjakov odklenili iPhone.