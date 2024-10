FBI ustvaril lastno kriptovaluto in z njo ulovil prevarante

FBI je v boju proti finančnim prevaram in tržnim manipulacijam v kriptovalutah ustvaril lastno kriptovaluto na osnovi Ethereuma, imenovano NexFundAI.

Kriptovaluto NexFundAI so ustvarili s ciljem ujeti prevarante, ki izvajajo tako imenovane Pump and dump akcije. Slednje temeljijo na umetnem napihovanju vrednosti kriptovalute prek lažnih informacij in zavajajočih praks, nakar storilci hitro prodajo svoje deleže, preden se cena sesuje in povzroči velike izgube navadnim vlagateljem. Operacija FBI-ja je pripeljala do obtožb proti osemnajstim posameznikom in organizacijam, ki so domnevno sodelovali pri prevarah in manipulaciji s trgi kriptovalut. S preiskavo jim je uspelo povrniti približno 25 milijonov ameriških dolarjev, ki jih bodo vrnili oškodovancem. Po uspešni operaciji je bilo trgovanje z NexFundAI onemogočeno, preiskovalci pa nadaljujejo z obravnavo primera.