Facebookovo »vrhovno sodišče« o Trumpovi vrnitvi

Facebookov nadzorni odbor, ki ga sestavljajo novinarji, odvetniki, akademiki in aktivisti za človekove pravice, je prestavil odločitev o tem, ali naj Donalda Trumpa, bivšega ameriškega predsednika pripustijo nazaj na platformi Facebook in Instagram.

Trump je bil zaradi pozivanja na nasilje v ameriškem Kapitolu odstranjen z vrste socialnih omrežij. Na Twitterju so ga odstranili za vedno, na Youtubu pa velja, da ga bodo morda pripustili nazaj, »ko bo nevarnost nasilja manjša«. Na Facebooku so prepoved pred kratkim razširili tudi na »Trumpov glas«, kar pomeni, da so na platformi prepovedani tudi njegovi posnetki, denimo intervju, ki ga je na svojem zidu želela objaviti njegova snaha in sodelavka Fox News, Lara Trump.

Trump je na socialnih omrežjih vseeno izredno priljubljen, predvsem v ZDA. Med desetimi najbolj ogledanimi povezavami, ki so jih uporabniki objavili na Facebooku, so kar trije taki, ki vsebujejo besedno zvezo Donald Trump.