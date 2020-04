Facebookova Libra bo precej manj od napovedi

Vse bolj kaže, da prihajajoča Facebookova kriptovaluta libra ne bo revolucionirala sveta, temveč bo postala zgolj nova iteracija PayPala. Konzorcij Libra, ki je formalno zadolžen zanjo, čeprav ima v njem prevladujoč vpliv Facebook, je izdal belo knjigo za novo Libro.

Facebookova najava libre lani poleti je povzročila za pravi vihar, saj so načrtovali globalni plačilni sistem, ki bi uporabljal veriženje blokov. Hitro so se zdramile tudi države, ki so Facebooku povedale, da sam svoje valute ne bo mogel kar preprosto izdati in da bo v vsakem primeru pod drobnogledom, saj za banke in izdajatelje elektronskega denarja veljajo stroga pravila. Po tedanjih načrtih naj bi bila Libra registrirana v Švici, kjer so Facebooku dali vedeti, da bo to v tedanji obliki zelo težko. Nič kaj prijazni niso bili niti v ameriškem kongresu, hkrati pa je konzorcij zapustilo nekaj pomembnih članov.

Nova Libra, kot jo predstavlja bela knjiga, bo precej manj velikopotezen načrt. Šlo bo samo še za platformo digitalnih valut, ki bodo trdno vezane na klasične valute: evro, dolar, funt itd. Obstajala naj bi tudi enotna libra, ki bo preprosto košarica vseh teh valut, tako kot je bil ECU košarica evropskih valut prek evrom, SDR pa je še danes košarica v Mednarodnem denarnem skladu. Libra bo zaprta platforma pod nadzorom konzorcija, dasi še vedno veriga blokov (permissioned). To pomeni tudi, da bo stoodstotno sledljiva in prav nič anonimna, predvsem pa pod nadzorom Facebooka.

Bela knjiga