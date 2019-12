Facebook s štirimi najbolj popularnimi aplikacijami desetletja

Objavljeno: 18.12.2019 11:48

Analitsko podjetje App Annie je objavilo podatke o najbolj priljubljenih mobilnih aplikacijah preteklega desetletja, prve štiri pa so vse Facebookove.

Na prvem mestu je seveda »domača« aplikacija Facebook, sledi Facebook Messenger (tega so v samostojno aplikacijo ločili leta 2011), WhatsApp Messenger (tega so kupili leta 2014) in Instagram (tudi ta je bil kupljen, konkretno leta 2012). Sledijo še Snapchat, Skype, TikTok, UC Browser (brskalnik s strani kitajskega podjetja Alibaba), YouTube in Twitter.

Zanimiva je tudi lestvica aplikacij glede na porabljen čas, tu je na prvem mestu Netflix (kar glede na tip aplikacije ne preseneča), sledi Tinder, med ostalimi najdemo na tem seznamu tudi Pandora Music, Spotify in YouTube. Najpopularnejša igra je bila Subway Surfers, sledijo Candy Crush Saga, Temple Run 2, na četrtem mestu pa je igra My Talking Tom slovenskega podjetja Outfit7 (s sedežem na Cipru).