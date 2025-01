Objavljeno: 8.1.2025 05:00

Facebook ne bo več preverjal dejstev

Metin ustanovitelj in direktor Mark Zuckerberg je nepričakovano napovedal, da bodo ukinili vse profesionalne preverjevalce dejstev, s katerimi so imeli pogodbe, zmanjšali cenzuro in bolj izpostavljali politična sporočila na platformi. Spremembe bodo veljale tudi za Instagram in Threads.

Preverjanje dejstev na Facebooku je vrsto let vsaj malce omejevalo širjenje teorij zarote, neresnic in lažnih informacij. S prihajajočo administracijo, ki bo 20. januarja prevzela vajeti ZDA, pa si je Zuckerberg izračunal, da je bolj oportuno dovoliti več brezvladja na platformi. Sam dejal, da bodo s tem zagotovili več svobode govore in zmanjšali število napak. Ni pa iz trte izvita ocena, da bo sprememba posebej razveselila prihajajočega ameriškega predsednika Trumpa.

Zuckerberg je dejal, da bodo sicer "ujeli manj slabih vsebin", a bodo dali prednost svobodi izražanja. Preprečevati želijo globalne pritiske za cenzuro, karkoli že to pomeni. Spomnimo, da je nedavno odstopil Metin predsednik za globalne zadeve Nick Clegg, ki ga je nadomestil Joel Kaplan, ki je blizu ameriški republikanski stranki.

Pred dvema mesecema je Zuckerberg večerjal s Trumpom na posestvu Mar-a-Lago, nato pa mu je doniral milijon dolarjev.