Objavljeno: 21.8.2021 07:25

Facebook bo zaščitil račune uporabnikov iz Afganistana

Facebook se je zaradi prevzema države s strani talibanov lotil zaščite uporabniških računov uporabnikov v Afganistanu.

Odstranili so možnost ogleda in iskanja po seznamu prijateljev za račune, prijavljene v tej državi. S tem želijo zavarovati uporabnike, ki imajo med prijatelji kontakte, zaradi katerih bi lahko prišli v nevarnost s strani novega režima. Bojda naj bi talibani preko Facebooka že iskali ljudi, ki so sodelovali s prejšnjimi oblastmi in zlasti z ameriško vojsko. Uporabniki lahko z enim klikom zaklenejo svoj račun, s tem pa ljudje, ki niso njihovi prijatelji, ne morejo videti niti njihove profilne slike ali videti objav v njihovem zidu.

Facebook bo sicer še naprej blokiral talibane, saj jih definirajo kot teroristično organizacijo. Zanimivo, da pa jim Twitter še naprej dovoli uporabo omrežja, preko katerega obveščajo svoje sledilce (teh je več sto tisoč).