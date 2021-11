Evropska združenja vodij informatik (CIO) nasprotujejo licenčnim politikam v oblaku

Evropska združenja direktorjev informatike so objavila skupno odprto pismo ponudnikom storitev v oblaku, kjer jih pozivajo k uporabi bolj pravičnih licenčnih pogojev, ki danes ustvarjajo nepotrebne stroške in škodo uporabnikom. Pismo so poslali tudi Evropskemu parlamentu v njem pa razkrivajo sporno prakso, ki jo prakticirajo velikani ponudbe v oblaku.

Pri tem se opirajo na poročilo, ki ga je pripravil profesor Frédéric Jenny po naročilu združenja Cloud Infrastructure Service Providers in Europe (CISPE). V njem razkrivajo, da proizvajalci pogosto zaračunavajo dražje licence za uporabo programske opreme, v kolikor ta ni uporabljena v njihovem oblaku. Tipičen primer so licence za Office 365, ki so dražje, če se ne uporabljajo v oblaku Azure. Podobno prakso ima tudi Oracle v kombinaciji s svojimi izdelki.

Po mnenju CISPE je tako obnašanje pravzaprav danes prej pravilo, kot pa izjema med ponudniki storitev v oblaku. Poleg tega opozarjajo, da je med ponudniki skoraj izginila možnost uporabe načela “prinesi svojo licenco”, kjer naročnik pač uporabi svoje obstoječe licence, le da strežnike in programsko opremo gostuje v javnem ali hibridnem oblaku. Kupci morajo v takih primerih dvakrat plačati za isto stvar, če jo želijo uporabiti v oblaku.

Med podpisniki odprtega pisma so nemško združenje VOICE, francosko združenje CIGREF, nizozemsko CIO Platform in belgijsko BELTUG. Nepošteni licenčni pogoji so po mnenju predstavnikov združenja le eden od naraščajočega števila težav, ki jih imajo evropska podjetja s ponudniki storitev v oblaku.

Nemški člani združenja se pritožujejo nad neupoštevanjem evropskih zakonov, zlasti GDPR. Ker to področje obvladujejo zlasti ameriška podjetja, ki to področje pokrivajo v najboljšem primeru le delno, se uporabniki, še posebej tisti v javnem sektorji soočajo s pomanjkanjem izbire, zaradi česar sploh ne morejo izpolniti zakonskih obveznosti. Na primer pri javnih razpisih, kjer morajo pridobiti ponudbe različnih ponudnikov storitev.

Direktorji informatike opozarjajo tudi na nastajajočo težavo z upravljanjem storitev v oblaku. Želijo si skupne programske vmesnike API in enoten standarde za upravljanje storitev v različnih oblakih. Namesto tega se povsod soočajo z lastniškimi rešitvami, kar jih omejuje pri svobodi izbiranja ponudnikov.