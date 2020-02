Evropska unija ogljično nevtralne podatkovne centre do leta 2030

Evropska unija pripravlja novo digitalno strategijo, katere del je tudi »zelena transformacija« informacijske in telekomunikacijske industrije, kot jo poznamo danes. Sodeč po delovnih različicah dokumentov nove strategije, bo Evropska komisija predlagala novo zakonodajo, po kateri bodo morali podatkovni centri v EU postati ogljično nevtralni najkasneje do leta 2030.

To pomeni, da bodo morali uporabljati obnovljive vire energije in poskrbeti za vse ostale tveganja, ki so povezana z okoljem, kot je kot so reciklaža snovi in sanacija okolja po prenehanju delovanja. Po nekaterih raziskavah namreč obratuje le okoli 6% vseh podatkovnih centrov, ki jih je človeštvo doslej zgradilo, veliko pa je še takih, ki samevajo in so tempirana ekološka bomba.

Dokumenti, ki jih pripravlja EU navajajo tudi, da podatkovni centri danes porabijo okoli 2% vse električne energije, ki jo proizvedemo in porabimo na svetu. Toda zaradi pričakovane rast storitev v oblaku napovedujejo, da bo do leta 2030 ta delež narasel kar na 8%. Morda se ne zdi veliko, a če to primerjamo s podatkom, da danes celotna digitalna tehnologija (torej tudi naprave v domačem okolju) glede na različne podatke in raziskave porabi nekje med 5% in 9% svetovne elektrike, bodo čez deset let samo podatkovni centri porabili skoraj toliko energije, kot danes vsa elektronika na svetu.

V okviru nove digitalne strategije pa EU pripravlja tudi druge ukrepe. V prihodnih letih naj bi močno poostrili postopke, odgovornosti in odgovornost za stroške za reciklažo elektronskih naprav. V tej luči se bo EU borila s proizvajalci za podaljšanje življenjske dobe naprav, saj raziskave kažejo, do so te prekratke in zato okoljsko nevzdržne.

EU menda ob novi digitalni strategiji pripravlja tudi nove preiskave ponudnikov storitev, za katere menijo, da uničujejo konkurenco. Doslej so bili v javnosti odmevni predvsem procesi proti spletnim velikanom glede storitev, vendar so obeta, da bo EU odslej področja tudi na področja podatkovne infrastrukture, telekomunikacij in druga informacijska področja.