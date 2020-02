Evropska komisija osebju priporoča uporabo Signala

Evropska komisija je svojim zaposlenim sporočila, naj za elektronsko hipno komuniciranje uporabljajo aplikacijo Signal. Aplikacija nudi šifriranje od pošiljatelja do prejemnika (end-to-end), za razliko od ostalih aplikacij z isto funkcionalnostjo (WhatsApp, Telegram idr.) pa je odprtokodna.

Priporočila veljajo za običajne komunikacije izven službenih obveznosti. Sicer mora osebje uporabljati šifrirano elektronsko pošto, pri deljenju tajnih ali zaupnih informacij pa so ukrepi še strožji. Takšen ukrep pomeni, da Evropska komisija verjame, da je šifriranje brez (znanih) stranskih vrat potrebno in koristno. To si velja zapomniti, ko bo ta tema prišla v politiko in bomo poslušali, kako je to nevarno in zakaj bi organi pregona želeli imeti stranski vstop do vseh komunikacij.

Signal je nastal leta 2013, danes pa ga podpira ustanovitelj WhatsAppa Brian Acton, ki je svoje podjetje zapustil leta 2017. Varnostni strokovnjaki poudarjajo, da Signal uporablja varnejši protokol od konkurence, in priporočajo njegovo uporabo. WhatsApp takisto uporablja isti protokol, a je aplikacija zaprtokodna. Telegram se še ni čisto izjasnil, kako so implementirali šifriranje.