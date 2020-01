Evropska Komisija objavila priporočila glede dobaviteljev opreme 5G

Objavljeno: 29.1.2020 13:35

Včeraj smo pisali o tem, da je Velika Britanija sklenila kompromis z Huaweijem glede dobave opreme 5G, danes pa je Evropska Komisija objavila priporočila glede dobaviteljev te opreme.

Priporočila so sicer zelo ohlapna in odprta, po njih naj bi države članice »spremljale in omejile vključenost prodajalcev z visoko stopnjo tveganja«. Povedano drugače, države smejo omejiti ali prepovedati sodelovanje telekomunikacijskih podjetji z določenimi proizvajalci. Čeprav ne imenujejo konkretnih podjetji je jasno, da ciljajo s tem predvsem na Huawei. Priporoča se sicer uporaba tehnologije različnih dobaviteljev opreme. Američani sicer še vedno potiskajo za resnejše ukrepe zoper Huawei.