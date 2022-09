EVGA izstopa s trga Nvidiinih grafičnih kartic

Trg grafičnih kartic ta teden pretresajo pomembni dogodki. Potem ko se je zgodil prehod omrežja Ethereum na PoS, s čimer se rudarjenje ne izplača več, kar je močno pocenilo grafične kartice, je za drugi pretres poskrbelo podjetje EVGA. Eden največjih oblikovalcev in izdelovalcev grafičnih kartic se vsaj za nekaj časa umika s tega trga.

EVGA sodi med tako imenovane AIB (add in-board companies), ki po referenčnem dizajnu Nvidie ali AMD-ja, ki mu dodajo lastne izboljšave, izdela dejanske grafične kartice. Pri tem niso edini, so pa eden največjih. EVGA je doslej sodeloval le z Nvidio in je izdelal 40 odstotkov vseh kartic GeForce, česar je sedaj po 22 letih konec.

Da se utegne to zgoditi, se je šušljalo že več let. Marže AIB so padale, zdaj znašajo le še okoli pet odstotkov, prav tako je Nvidia proizvajala čedalje več referenčnih (torej lastnih) grafičnih kartic. Pri EVGA so se pritoževali tudi čez slab in vzvišen odnos, ki so ga imeli pri nVidii do svojih partnerjev. Zadnje gonilnike za grafične kartice so denimo prej dobili tehnološki novinarji kot proizvajalci grafičnih kartic.

Prekinitev sodelovanja pomeni, da EVGA ne bo razvila svojega dizajna za naslednjo generacijo (RTX 4000), proizvodnja trenutnih modelov pa se bo z zamikom ustavila. Do konca leta naj bi odprodali zaloge, potem pa kartic EVGA ne bo več moč dobiti.

In kaj bo počel EVGA, ki je z grafičnimi karticami ustvarjal kar 80 odstotkov prihodkov? Ne bodo šli k AMDju, so dejali, temveč se bodo posvetili ostalim komponentam, ki jih tudi prodajajo: napajalniki, matične plošče in podobno.