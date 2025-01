Objavljeno: 17.1.2025 21:00

EU zahteva vpogled v X-ov algoritem

Evropska komisija širi preiskavo delovanja družbenega omrežja X, ki teče že dobro leto v okviru Akta o digitalnih storitvah. Od X-a sedaj zahteva podrobne informacije o delovanju algoritma in podatke, ki bodo omogočili pregled politike moderiranja. Komisija želi tudi razumeti, zakaj in kako vsebina postane viralna, in kakšno vlogo imajo pri tem algoritmi.

Evropska komisarka za tehnološko soverenost, varnost in demokracijo Henna Virkkunen je dejala, da so sprejeli nadaljnje korake za osvetlitev skladnosti X-ovih sistemov za predlaganje vsebin z obveznostmi, ki jih ima podjetje po DSA. Zagotoviti želijo, da platforma deluje v skladu z zakonodajo, ki zagotavlja varno, pošteno in demokratično spletno okolje za vse Evropejce.

Evropska komisija zahteva, da X do 15. februarja izroči interno dokumentacije o algoritmih in sistemi za priporočanje vsebin, prav tako pa razkrije vse nedavne spremembe. Poleg tega X ne sme uničiti obstoječih internih dokumentov in podatkov o prihodnjih sprememb, ki jih načrtujejo v letu 2025. Komisija je zahtevala dostop do nekaterih komercialnih API, ki so povezani z moderacijo in preverjanjem resničnosti objav.

Europa.eu