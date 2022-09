Ethereum prehaja na metodo potrdila o deležu

Ethereum, druga največja kriptovaluta na svetu, je opravila napovedovano strateško tehnično spremembo in namesto dosedanje metode rudarjenja z uporabo potrdila o delu (PoW; Proof-of-Work) postavila osnovo za uporabo potrdila o deležu (PoS; Proof-of-Stake). Ta korak bo omogočil kar za tisočkrat zmanjšati porabo energije, ki je potrebna za rudarjenje Ethereuma.

S tem korakom avtorji odgovarjajo na javne kritike vseh kripto valut, ki za rudarjenje denarnih enot uporabljajo kompleksne, časovno in predvsem energijsko potratne algoritme, katerih edini cilj je ustvarjanje nove vrednosti in vzdrževanje verige blokov. Rudniki kripto valut so se pojavili po celem svetu (bizarno, največ jih je v revnih državah oziroma tam, kjer imajo “ohlapno” zakonodajo ter poceni energijo) in predstavljajo resen dejavnik pri svetovni porabi energije. To je še posebej v ospredju zdaj, ko se povsod po svetu energenti močno dražijo.

Ker je metode potrjevanja rudarjenja včasih težko razumeti, bo verjetno pomagala naslednja poenostavitev. Ustvarjanje novega bloka v verigi po metodi PoW je v preteklosti zahtevalo rešitev algoritma, za kar se porabi veliko procesne moči in s tem električne energije. Toda ker gre za tekmovanje med različnimi rudarji, zmaga pa lahko le eden, sta bila procesni čas in s tem porabljena energija vseh ostalih preprosto zavržena. Pri novem konceptu potrjevanja z deleži (POS) pa rudar za potrjevanje blokov zastavi svoje premoženje, v tokratnem primeru kripto valuto Ether. Če se rudar ne obnaša pošteno, izgubi svoj vložek.

Koncept PoS ob manjši porabi energije prinaša tudi bistveno večjo hitrost zapisovanja novih blokov v verigi. Cilj je, da bi v nekaj letih dosegli prepustnost okoli 100.000 transakcij na sekundo. Ethereum tudi v tej novi generaciji ostaja zvest konceptu povsem decentralizirane verige.

Kot napovedano, bo Ethereum 2.0 zaživel v nekaj valovih, saj bodo nekatere funkcije dostopne z določenim zamikom. Sedanja faza, ki so jo poimenovali združitev (The Merge) se je začela 6. septembra, kjer so naredili nadgradnjo sistema imenovano Bellatrix. V tej fazi so zaključili rudarjenja tako imenovanega končnega bloka (Terminal Total Difficulty block), kar je bila osnova za končno nadgradnjo (imenovano Paris).

S tehnične plati je zamenjava temeljev zdaj končana, vendar prehod na novo verigo s tem še ni končan, saj je obstoječa veriga še vedno aktivna. Tveganja povezana s prehodom udeleženci ponazarjajo s prispodobo nebotičnika. Izbrani postopek je nekaj takega, kot če bi nebotičniku skušali zamenjati temelje, a pri tem ohraniti samo stavbo. Sledi torej obdobje prehoda, kjer se lahko pojavijo napake, morda celo poskusi napadov, kar utegne vplivati na stabilnost kriptovalute.

Ne glede na priljubljenost in razsrjenost Bitcoina, je Ethereum sicer še vedno največje omrežje z veriženjem blokov na svetu, ki združuje okoli 200.000 aktivnih razvijalcev in ima izdatno podporo tudi velikih podjetij (Microsoft, Intel, JP Morgan in drugi). Po ocenah se v ekosistemu kripto valute Ethereum danes vrti kapitalska vrednost v rangu okoli 1.000 milijard dolarjev.

Odziv dosedanjih rudarjev v verigi Ethereum je zelo mešan. V številnih primerih so vložki v proste in drago strojno opremo čez noč postali nepotrebni. Nekateri rudarji se zato preusmerjajo v rudarjenje drugih kripto valut, predvsem Bitcoina.