Elon Musk volivcem ponuja milijon ameriških dolarjev

Tehnološki milijarder Elon Musk je na shodu v Harrisburgu, Pensilvanija, podaril milijon dolarjev članici občinstva in napovedal, da bo vsak dan do predsedniških volitev 5. novembra naključnemu volivcu dal enako nagrado.

Poteza je dvignila veliko prahu, saj naj bi kršila zakonodajo ZDA o volitvah. Do nagrade so namreč upravičeni le tisti registrirani volivci, ki so podpisali Muskovo peticijo America PAC. Profesor političnih ved na UCLA Rick Hasen je Muskovo potezo označil za nezakonito in opozoril na zakon, ki prepoveduje plačevanje in obljubljanje plačila za registracijo ali glasovanje. Prav tako obstajajo dodatni pravni zapleti, saj peticija vključuje bonuse za tiste, ki pridobijo nove podpisnike. Guverner Pensilvanije, Josh Shapiro, je izjavil, da je ponudba skrb vzbujajoča, vendar se ni izjasnil, ali je tudi nezakonita.

w1AGAylWA3U