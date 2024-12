Elon Musk (spet) ostal brez 56 milijard USD

Sodišče Delaware Chancery Court je ponovno zavrnilo kontroverzno plačno shemo v višini 56 milijard ameriških dolarjev za izvršnega direktorja Tesle, Elona Muska.

Sodnica Kathaleen St. J. McCormick je odločitev utemeljila s skrbjo glede konflikta interesov, ki so spremljali odobritev načrta leta 2018. Kljub opozorilu delničarjem, da bi Musk lahko zapustil podjetje, če načrt ne bo potrjen, in poznejšemu glasovanju delničarjev v njegovo podporo, sodnica ni spremenila svoje odločitve. V obrazložitvi je navedla, da Musk nima proceduralne osnove za spremembo izida postopka po sojenju. Sodnica je prav tako prisodila 345 milijonov dolarjev odvetnikom delničarjev, ki so vložili tožbo proti omenjeni shemi.

Musk namerava vložiti pritožbo, vendar kljub zavrnitvi ostaja najbogatejši človek na svetu, medtem ko delnice Tesle rastejo. Dogodek osvetljuje napetosti med vodstvom podjetja in delničarji ter sproža vprašanja o etičnosti in preglednosti pri določanju izplačil vodilnim.