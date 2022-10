Objavljeno: 6.10.2022 13:00

Elon Musk bo vseeno prevzel Twitter

Elon Musk naj bi vendarle izpeljal načrtovani prevzem omrežja Twitter po prvotno ponujeni ceni 54,2 dolarja za delnico. Prevzem bi bil s tem vreden 44 milijard dolarjev. Twitter je, potem ko se je Musk najprej skušal umakniti iz posla, ustanovitelja Tesle in SpaceX tožil.

Po objavi, da bo Musk vendarle izpeljal pred meseci napovedan posel, so se Twitterjeve delnice močno podražile, zato je newyorška borza trgovanje z njimi začasno ustavila. Tečaj delnic Twitterja je pred prekinitvijo trgovanja v torek poskočil za 12,7 odstotka na 47,95 dolarja.

Musk je vodstvu Twitterja poslal pismo, v katerem je obljubil, da bo spoštoval prvotno odkupno ceno 54,2 dolarja za delnico.

Najbogatejši človek na svetu je nakup Twitterja napovedal aprila, njegovi odvetniki pa so tehnološko podjetje nato v začetku julija uradno obvestili, da Musk od posla odstopa. Kot razlog so navedli, da ga je podjetje zavajalo glede ključnih vidikov poslovanja, zlasti glede števila računov, ki da so v resnici vsiljeni (spam) ali robotsko vodeni profili (boti).

Twitter ocenjuje, da boti predstavljajo manj kot pet odstotkov uporabnikov. Poleg tega so v tem tehnološkem velikanu izpodbijali Muskovo trditev, da ima pravico odstopiti od posla, če se izkaže, da je število botov napačno, saj da ni zahteval informacij o tem, ko je vložil ponudbo za prevzem.

Podjetje Muska obtožuje, da gre le za izgovor, s katerim se želi izogniti izpolnitvi sklenjene pogodbe.

Sodni proces v tožbi Twitterja proti Musku bi se moral začeti čez dva tedna.

Analitik podjetja Wedbush Dan Ives je dejal, da Muskov očitni preobrat kaže na to, da je spoznal, da nima veliko možnosti za zmago na sodišču in da bo ta 44 milijard dolarjev vreden posel "tako ali tako sklenjen," je dejal za AFP.

STA