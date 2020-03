Elektromagnetna sevanja: ICNIRP izdal nova priporočila, ki so še vedno manj stroga od slovenskih

Po sedmih letih preverjanja vse dosegljive znanstvene literature je Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) izdala nova priporočila glede dopustnih izpostavljenosti elektromagnetnim poljem. Priporočila v večji meri ostajajo enaka kot leta 1998 in so še vedno manj stroga od slovenske uredbe iz leta 1996. Nekoliko so se zaostrile le meje za sevanja, ki jih oddajajo mobilni telefoni. ICNIRP v dodatku izrecno poudarja, da ni niti epidemioloških dokazov, da bi izpostavljenost pod predpisanimi mejami kakorkoli negativno vplivala na zdravje ljudi, niti znanih mehanizmov, kako bi to sploh bilo možno.

S 44 strani dolgim dokumentom, od katerega so zlasti nasprotniki modernih tehnologij veliko pričakovali, je ICNIRP posodobil priporočila iz leta 1998 za elektromagnetna valovanja s frekvencami od 0,1 MHz do 300.000 MHz (300 GHz), ki sodijo v radijski del valov. Hkrati se s tem posodabljajo tudi priporočila iz leta 2010, ki so urejala spekter med 0,1 in 10 MHz. ICNIRP še pojasnjuje, da so vse odločitve sprejte na najboljših znanstvenih izsledkih, ki jih ta hip imamo (in jih res ni malo). Kot doslej bodo tudi v prihodnosti spremljali razvoj in po potrebi spremenili priporočila.

Dokument je vredno prebrati, ker v njem ICNIRP razloži, kaj sploh lahko elektromagnetna valovanja povzročijo ljudem. Najočitnejši so termični učinki, saj segrevajo polarne molekule, iz katerih so naša tkiva (voda). Pri nizkih frekvencah, to je pod 10 MHz, se lahko pojavi tudi vzdraženje živčnih tkiv, kar občutimo kot ščemenje. Če pa radijskim valovom dodamo še izjemno nizke frekvence, lahko pri visokih jakosti pride do spremembe prepustnosti celične membrane. To je znan postopek, ki se rutinsko uporablja v raziskavah na celicah. Pri frekvencah nad 6 GHz (torej tam, kjer bo deloval tudi 5G), elektromagnetna polja praktično ne prodirajo v tkiva, zato je pomemben energijski tok na vpadno površino. Nižjefrekvenčna sevanja pa imajo nižjo energijo, a večjo prodornosti, zato je tam pomembna absorbirana energija na enoto mase.

ICNIRP izrecno pojasnjuje, da so vse zgornje meje dopustne obrementive določene z visokimi varnostnimi faktorji glede na ravni, pri katerih se vplivi na ljudi lahko kažejo. V praksi pa so pri nas potem obrementive le nekaj odstotkov dopustnih. Predsednik komisije Eric van Rongen je dodal, da nova priporočila prinašajo za odtenek višjo zaščito od trenutnih. Gre za dopustne vrednosti SAR (specific absorption rate), ki določajo, koliko energije lahko naše telo absorbira zaradi uporabe (največkrat) mobilnega telefona, in kako se to meri. V združenju ponudnikov mobilne telefonije GSMA poudarjajo, da so današnji telefoni s tem že skladni in da so daleč od zgornjih mej.

ICNIRP