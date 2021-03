Električni Mercedes EQS z velikanskim ukrivljenim 56-palčnim zaslonom

Nemški Daimler je predstavil nove podrobnosti o svojem novem vrhunskem električnem avtomobilu EQS, ki je bil prvič predstavljan na letošnjem virtualnem sejmu CES.

Šofer in sopotnik bosta imela na voljo tri velike ukrivljene zaslone (diagonale 17,7, 12,3 in 12,3 palca), ki bodo delovali kot celota, poimenovana Hyperscreen. Zaslon, oz. uporabniški vmesnik MBUX, bo poganjal 8-jerdni procesor s 24 GB pomnilnika, Mercedes pa pravi, da bo to »najbolj pameten zaslon«, ki so ga kadarkoli vgradili v avtomobil. Res pa je, da bodo uporabniku še vedno pustili tudi možnost priklopa na Android Auto in Apple CarPlay…

EQS je imel najprej napovedan domet 700 km, sedaj so napovedani domet zvišali, na 770 km. Realne številke bodo gotovo drugačne, vseeno pa bo domet med največjimi v industriji. Na to kaže tudi količnik zračnega upora Cd, ki znaša le 0,2, in velikost baterij – na voljo bosta različici z zmogljivostjo 90 kWh in kar 107,8 kWh (tesle model S imajo baterijo zmogljivosti 100 kWh). Avtomobil bo podpiral polnjenje z močjo 200 kW, kar naj bi omogočilo 300 km dodatnega dometa v 15 minutah.

Avtomobil naj bi bil na voljo še letos, cena pa še ni znana. Ne dvomimo, da bo visoka.