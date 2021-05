Ebay razmišlja o možnosti plačevanja s kriptovalutami

Objavljeno: 5.5.2021 12:00

Kot je v intervjuju za ameriški CNBC dejal glavni izvršni direktor eBaya, Jamie Iannone, so plačilne metode že razširili na Apple in Google pay, še naprej pa bodo preučevali druge alternative, kot so kriptovalute.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sicer ni prvič, da se podjetje spogleduje s kriptovalutami. Leta 2013 je nekdanji vodja Ebayja John Donahoe dejal, da je odprt za možnost plačevanja z bitcoinom. A iz teh načrtov nato ni bilo nič, Donahoe pa je dve leti kasneje zapustil podjetje.

Takrat je k družbi sodil tudi plačilni sistem PayPal, a je bil leta 2015 od nje ločen. PayPal sicer že priznava kriptovalute, še navaja dpa.

Kriptovalute sicer medtem še naprej razdvajajo javnost. Zagovorniki jih vidijo kot prihodnost plačil in zavarovanje proti inflaciji v času, ko centralne banke po vsem svetu po pandemiji covida-19 pospešeno tiskajo denar. Kritiki jim očitajo pomanjkanje regulacije in nadzora, zaradi česar so priljubljene tudi pri kriminalcih in pri financiranju terorističnih dejavnosti.

Prav tako je še živ spomin na začetek leta 2018, ko so po hitri rasti in nato zlomu vrednosti bitcoina in drugih kriptovalut mnogi vlagatelji, ki so se za vlaganje v te valute celo zadolžili, pristali v velikih finančnih težavah. Mnogi so v takratni kriptomrzlici tudi postali žrtve goljufov.

STA