E-bralniki se prodajajo odlično

Predsednik podjetja E-Ink, ki stoji za »papirnimi« zasloni v bolj ali manj vseh e-bralnikih na tržišču, je povedal, da je globalno tržišče e-bralnikov »eksplodiralo«, še najbolje pa gre prodaja na Kitajskem. To verjetno ne čudi, glede na to, da so ljudje zaradi karantene doma in imajo čas brati kot še nikoli.

Poleg vodilnih, Amazonovih Kindlov in Kobovih bralnikov, je na tržišče prišlo kar nekaj novosti iz daljnega vzhoda. Specializirani portal GoodReader poroča o 7,8-palčnem kitajskem bralniku Onyx Boox Nova 2, ki se bo prodajal po celem svetu, o bralniku Remarkable 2, ki so ga zasnovali pri norveškem zagonskem podjetju in bo na voljo junija, o 10,3-palčnem »zapisovalniku« Mooink Pro, ki je bil predstavljen na Tajvanu, kitajskem Haier Leadpie P9 in Fujitsujevih izdelkih Quaderno A5 and A4, ki so v resnici Sonyevi izdelki.

Letošnji trend pa naj bi bil vstop barvnih e-bralnikov, ki so zaenkrat na voljo le na kitajskem. 6-palčni iFlytek AI Note deluje v dveh načinih – črno-belem z ločljivostjo 300 pik pa palec in barvnem z ločljivostjo 212 pik na palec. Opozoriti velja, da je »barvno« v primero e-bralnikov treba vzeti nekoliko pogojno, saj je različnih barv le 4069, pa še te so zelo neizrazite in pastelne. Tudi hitrost zaslona (izmenjava slik) je veliko preslaba, da bi na takem zaslonu denimo gledali video. Na voljo je tudi že 6-palčni iReader C6 z barvnim zaslonom E Ink Print-Color ePaper.

V resnici je pri vseh bralnikih najpomembnejša njihova integracija v katerega izmed ekosistemov. Tukaj zaenkrat še vedno zelo vodi Amazonov Kindle, ki ima za sabo največjo knjigarno na svetu, vendar je za naše kraje smiseln tudi Kobo, saj je prek njega mogoča izposoja iz naših knjižnic.