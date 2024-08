Dyson predstavil še pametnejši kodralnik las

Dyson je predstavil nadgrajeno različico svojega priljubljenega kodralnika za lase Airwrap i.d., ki zdaj vključuje tri nove nastavke, Bluetooth povezljivost in prilagojene sekvence kodranja las preko pametne aplikacije.

Nov kodralnik las Airwrap i.d. omogoča vnos profila las v aplikacijo MyDyson, kjer lahko uporabniki vnesejo tip las, dolžino in stopnjo znanja pri uporabi naprave. Aplikacija nato razvije prilagojeno sekvenco kodranja, ki poskrbi za ustrezno toploto in zračni tok. Prav tako je mogoče preko aplikacije preveriti stanje filtra in pridobiti navodila za čiščenje.

Nova različica kodralnika za lase ima tri nove nastavke, konični valj za bolj definirane kodre, difuzor za valove in kodre ter koncentrator za gladko oblikovanje. Pri Dysonu so prepoznali, da različne vrste las potrebujejo različne naprave, kar je privedlo do dveh različic naprave glede na tip las. Novi Airwrap i.d. bo na tako voljo v dveh različicah, za ravne in valovite lase ter za kodraste in skodrane lase, cena posameznega modela pa bo znašala 600 ameriških dolarjev.