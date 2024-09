Objavljeno: 25.9.2024 08:00

Duolingo izdeluje klavirje

Duolingo, aplikacija, ki je postala sinonim za učenje tujih jezikov, se zdaj podaja tudi v svet glasbene izobrazbe z lansiranjem prenosnega klavirja.

Poteza je del širšega pristopa podjetja k izobraževanju, ki je v zadnjih mesecih znotraj svoje aplikacije začelo ponujati tudi glasbene tečaje. Novi prenosni klavir, ki je nastal v sodelovanju s podjetjem Loog, bo uporabnikom omogočal, da svoje glasbeno znanje v povezavi z aplikacijo Duolingo nadgradijo z interaktivnimi vajami.

Klavir, imenovan Loog x Duolingo Piano, je dejansko preoblikovana različica že obstoječega Loog klavirja, le da je v značilni zeleni barvi Duolinga. Klavir ima tri oktave, dinamične tipke, občutljive za dotik, vgrajene stereo zvočnike, lesene stranice ter vgrajeno polnilno baterijo, ki omogoča prenosljivost in uporabo brez napajanja iz električnega omrežja. Poleg tega je klavir opremljen z USB-C priključkom in lahko deluje tudi kot MIDI kontroler za tiste, ki želijo klavir uporabljati v programih za glasbeno produkcijo. Prav tako ima vhod za dodaten pedal ter priključek za slušalke. Za dodatno pomoč pri učenju so vključene tudi posebne Duolingove kartice, ki bodo pomagale začetnikom pri učenju osnovnih klavirskih tehnik.

Klavir bo neposredno integriran z aplikacijo Duolingo, kjer bodo na voljo hitri glasbeni tečaji, pričakuje pa se tudi prihod nove aplikacije Loog Piano, ki bo še dodatno nadgradila izkušnjo z njim. Cena klavirja Loog x Duolingo Piano znaša 250 ameriških dolarjev.