Druga Samsungova novost – preklopni telefon Galaxy Flip Z

Na dogodku Unpacked, ki se je včeraj odvil v San Franciscu, je Samsung poleg telefonov S20 prikazal tudi nov preklopni telefon – model Galaxy Flip Z.

Foto: TheVerge

Flip Z je drugi preklopni telefon tega podjetja in je v resnici popolnoma drugačen od prvega. V razprtem stanju je to običajen androidni telefon z zaslonom velikosti 6,7 palca, ko ga preklopimo in s tem zložimo, pa postane pol manjša napravica, ki lepo sede v žep. S tem je neposredna konkurenca Motorolinemu modelu Razr. Slednji je požel veliko zanimanja, zato bo zanimivo videti, kako se bo odrezal Flip Z.

Flip Z ima nekaj zanimivih in inovativnih rešitev, ki jih Razr nima, ravno tako pa jih ni imel prvi preklopni Samsung, model Fold. Samsung pravi, da je površina pregibnega zaslona bolj trda, kot pri modelu Fold (in Razr), saj naj bi bila prekrita s posebnim upogljivim steklom. Prvi vtisi novinarjev to potrjujejo. Samsung ravno tako zatrjuje, da je dobro poskrbljeno, da se v pregib ne bodo naselile nečistoče. Na zanesljivost izdelave kaže tudi to, da je za preklop treba uporabiti kar nekaj moči, hkrati pa to pomeni, da je to zelo težko narediti z eno roko. Po drugi strani je telefon zaradi tega mogoče uporabljati, ko je le na pol odprt – na zgornji polovici se denimo odpre video Youtube, na spodnji pa so komentarji uporabnikov. Google pravi, da so programske spremembe v Androidu, ki to omogočajo, na voljo tudi drugim uporabnikom.

Foto: TheVerge

Sicer pa ima telefon v zaprti obliki na voljo še zelo majhen zaslonček (1,1 palca), ki navadno prikazuje opozorila, lahko pa ga uporabimo tudi kot zelo majhen okular za fotografiranje.

Strojno izdelek ni podhranjen (kot to velja za Motorolin Razr), saj ima skoraj najsodobnejši procesor (Snapdragon 855+), 8 GB pomnilnika, 256 GB shrambe in 3300 mAh baterijo, ki je razporejena po obeh polovicah zaslona.

Flip Z seveda ni poceni, v ZDA ga cenijo na 1380 dolarjev.

EgyV_89ptI8