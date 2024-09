Objavljeno: 27.9.2024 05:00

DoNotPay mora plačati, ker umetna inteligenca pač ni odvetnik

Podjetje DoNotPay, ki je uporabljalo umetno inteligenco namesto odvetnikov, s čimer je strankam ponujalo odvetniške storitve brez najemanja dejanskih strokovnjakov, bo moralo plačati globo. Ameriška Zvezna komisija za trgovino (FTC) je ugotovila, da je DoNotPay zavajal, ker ni nikoli zares preveril, ali so izdelki njegove umetne inteligence primerljivi s pravniškimi.

Oglaševali so se kot "prvi robotski odvetnik na svetu", ki strankam omogoča "tožiti kogarkoli z enim klikom". A FTC se s takšnimi oznakami ne strinja, saj DoNotPay ni nikoli dokazal, da so njegovi izdelki dobri. DoNotPay se z očitki ne strinja, a bo vseeno poravnal 193.000 dolarjev globe, za kolikor so se sporazumeli v poravnavi. Prav tako bodo strankam, ki so se prijavile v letih 2021-2023, pojasnili omejitve storitve, v prihodnosti pa ne bodo več pretiravali pri opisu svojih zmožnosti.

Na sodišču so se želeli braniti z umetno inteligenco

FTC je sicer začel obširno akcijo nadzora podjetij, ki uporabljajo umetno inteligenco, DoNotPay pa je le eno izmed nji. Uporaba orodij umetne inteligence za zavajanje potrošnikov ali celo goljufanje namreč ni dovoljena. FTC bo zato poostreno nadziral uporabo.

DoNotPay je na trgu že od leta 2015. Sprva so izpodbijali kazni za parkiranje, kasneje pa so nastopili v drugih sodnih postopkih. Že leta 2018 so potrdili, da nimajo zaposlenih odvetnikov, ki bi nadzorovali delovanje umetne inteligence, a so kljub temu visokoleteče oglaševali svoje storitve.

Spomnimo, da so lani želi prvikrat uporabiti umetno inteligenco za obrambo na sodišču v živo – zaposleni bi zgolj ponavljal, kar bi mu prišepetavala umetna inteligenca – a je bil kasneje poizkus odpovedan zaradi pritiska strokovne javnosti in prepovedi snemanja na sodiščih.