Digitalna solidarnost

Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) pri GZS vabi podjetja IKT, da s svojimi orodji in storitvami brezplačno pomagajo vsem, ki bi v času epidemije potrebovali pomoč.

Če bi radi sodelovali, pišite na marusa.boh@gzs.si.

Zaenkrat so se odzvala naslednja podjetja:

Podjetje Microsoft ponuja Office 365 E1, vključno z orodjem Microsoft Teams. Šest mesecev vam bodo zagotovili brezplačne licence za toliko končnih uporabnikov, kot jih potrebujete v tem času. Z orodjem Teams lahko organizirate spletne sestanke, spletne seminarje in dogodke v živo. Več informacij je TUKAJ>>

Podjetje Xlab je vzpostavil brezplačen sistem za delo od doma v času epidemije. Ponuja orodje ISL Online, ki omogoča oddaljen dostop do službenega računalnika od doma, z drugega računalnika ali mobilne naprave. Pri tem se na daljavo varno prenese le vsebina zaslona in možnost upravljanja službenega računalnika, podatki pa ostanejo na delovnem mestu. Več o ponudbi si lahko preberete TUKAJ>>

Podjetje Telekom je zagotovil IT-pomoč na daljavo z upravljanjem storitev Office 365. Poleg tega so vam na voljo tudi rešitve, s katerimi lahko ostanete v tesnih stikih s sodelavci na daljavo- Več informacij TUKAJ>>

Podjetje Špica international ponuja brezplačna orodja za evidenco delovnega časa ter upravljanje časa po projektih in nalogah. Gre za orodja MyHours za pregledno upravljanje časa po projektih in nalogah ter All Hours za enostavno registracijo in evidenco delovnega časa na različnih lokacijah. Več informacij je TUKAJ>>.

Podjetje NIL organizacijam omogočajo brezplačni dostop do profesionalnih orodij in rešitev za varno sodelovanje, poučevanje in delo na daljavo oziroma od doma. Odprite si brezplačen 90-dnevni Webex Enterprise Trials račun! Več o ponudbi TUKAJ>>

Podjetje ŽEJN je omogočil vsem zainteresiranim podjetjem, ki bodo v času epidemije delo opravljali od doma, brezplačno uporabo dokumentnega sistema ShakeSpeare®, v času trajanja epidemije. Rešitev omogoča podjetjem, da sodelavci do vhodnih računov in dokumentov podjetja (kot so pogodbe, projektna dokumentacija, plačilne liste, etc.) dostopajo od doma preko varne povezave. Več o ponudbi si lahko preberete TUKAJ>>

Podjetje Cisco Systems inc. nudi 90 dnevne brezplačne licence s polnimi funkcionalnostmi za delo na daljavo od video konferenc, virtualnih sestankov, učenja na daljavo, do varne povezave. Več o ponudbi TUKAJ>>

Podjetje SAP proti motnjam v dobavi in za najnujnejša potovanja. Dobavne verige so oslabljene, prisotne je veliko negotovosti in strahu. Ob trenutni epidemiološki situaciji je podjetjem družba SAP ponudila odprt dostop do globalne platforme za povezovanje povpraševanja in ponudbe - SAP Ariba Discovery. Več o ponudbi si lahko preberete TUKAJ>> SAP ponuja tudi brezplačno naročnino na aplikacijo TripIt, ki vsak dan procesira na stotine popotovalnih načrtov popotnikov po svetu in jih ažurno opozarja na spremembe in zamude. Več TUKAJ>>

Podjetje ZZI je v času, ko je omejeno fizično delo na lokaciji podjetja in s tem priprava, podpisovanje, pošiljanje in prejemanje papirnih dokumentov, od računov do pogodb ponudil 40 brezplačnih eRačunov skupaj z brezplačnim MS Excel orodjem za pripravo eRačunov v eSlog standardu in PDF vizualizacijo. Več informacij TUKAJ>>

Podjetje OmniOpti v času epidemije nudi brezplačno uporabo orodij za optimizacijo poti za potrebe distribucije. Več informacij TUKAJ>>

Podjetje Agitavit Solutions nudijo podjetjem, ustanovam in posameznikom brezplačno svetovanje ter podporo pri premagovanju težav z rabo orodij Office 365 za delo od doma. Več informacij TUKAJ>>

Podjetje IBM nudi 90 dni brezplačne uporabe IBM Aspera Cloud rešitev, za deljenje datotek in medsebojno delovanje različnih ekip. TUKAJ>>

Podjetje GENIS nudi brezplačno storitev i-Računi za izdajanje elektronskih računov za dobo 6 mesecev na katerikoli zakupljeni mesečni paket (List, Veja ali Deblo). Pri prijavi se uporabi koda SOLIDARNOST Več informacij TUKAJ>>

Podjetje S & T bodo vse vrtce in občine, ki so uporabniki njihove programske rešitve Simtro vrtec oz. SiVrtci, oprostili plačila vzdrževanja te storitve za čas izrednih ukrepov. Več informacij TUKAJ>>

Podjetje OSI d.o.o. za čas epidemije ponuja brezplačno uporabo storitve Rekono, ki zajema centralno upravljanje uporabnikove e-identitete in oddaljenega naprednega e-podpisa dokumentov v digitalni obliki. Več informacij TUKAJ>>

Podjetje SAS pomaga strankam pri boju proti COVID-19, od napovedovanja širjenja in zagotavljanja močnih dobavnih verig, do optimizacije zdravstvene oskrbe delovne sile in zmogljivosti. Več informacij TUKAJ>>

Podjetje Qubix za obdobje treh mesecev omogoča brezplačen dostop do izobraževalne platforme Qubix Academy, ki je specializirana za področje Oraclovih aplikacij za upravljanje učinkovitosti in uspešnosti (EPM; Enterprise Performance Managemet) in tehnologij za razvoj rešitev za poslovno analitiko. več informacij TUKAJ>>

Podjetje Arctur poklanja majhnim podjetjem in timom (do 15 uporabnikov) brezplačno uporabo 4PM-a do 1.julija 2020. Več informacij TUKAJ>>

Podjetje Diling ponuja brezplačno uporabo sistemov 3CX, ki omogočajo videokonference in seminarje, za delo in učenje od doma za šole, ustanove, podjetja. Več informacij TUKAJ>>

Podjetje U-centrix zavarovalnicam in ostalim podjetjem, ki se ukvarjajo s cenitvijo na terenu, nudi rešitev v oblaku - Enorma, ki vam bo za čas epidemije in tudi kasneje pomagala nemoteno opravljati oglede na daljavo, brez vpliva na vaše obstoječe procese in IT rešitve. Izničite tveganje za zdravje vaših strank in vaših zaposlenih ter zagotovite varnost osebnih podatkov. Za čas epidemije so stroški vzpostavitve brezplačni. Več TUKAJ>>

Podjetje Comms za pomoč podjetjem in ustanovam, ki zaradi izbruha COVID-19 prehajajo na spletne aktivnosti, ponujajo brezplačno uporabo platforme, ki omogoča, da lahko vzpostavite in upravljate svojo prodajno spletno stran. Več informacij TUKAJ>>

Podjetje VVit podjetjem, ustanovam in posameznikom v času epidemije koronavirusa ponuja brezplačno pomoč pri delu ali študiju na daljavo ter premagovanju težav z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami. Podjetjem in ustanovam ponujajo pet brezplačnih svetovalnih ur, posameznikom pa eno. Svetujejo lahko pri izboru opreme, njeni namestitvi in pri odpravljanju različnih težav. Več informacij je TUKAJ>>

Podjetje RoLAN iz oddelka interaktivni.si sporoča, da proizvajalec Clevertouch slovenskim podjetjem in ustanovam za dva meseca ponuja tisoč brezplačnih licenc za kolaborativno rešitev Stage, ki omogoča virtualno sodelovanje z oddaljenimi sogovorniki prek sistema v oblaku. Za vzpostavitev sodelovanja je dovolj ena licenca. Ima jo tisti, ki sodelovanje vzpostavi, njegovi oddaljeni sogovorniki pa je ne potrebujejo, imeti morajo le pametno napravo z dostopom do interneta ter spletni brskalnik. Zahtevek lahko vložite TUKAJ>>

Podjetje Veracomp v času pandemije nudi brezplačne Security & Productivity rešitve. Več informacij TUKAJ>>

Podjetje PRONET Kranj nudi brezplačne AccountingBox spletne rešitve in storitve, ki bodo podjetjem in računovodstvom omogočila in olajšala delo od doma, hkrati pa pomagala pri digitalizaciji poslovanja. Več informacij TUKAJ

Podjetje Bisnode vsem slovenskim podjetjem omogoča brezplačen dostop do Bisnode mobilne rešitve, ki ponuja vpogled v delovanje subjektov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. V vaš mobilni telefon vtipkajte solidarnost.bisnode.si ter si ustvarite brezplačno dostop do regijskih poslovnih informacij. Več informacij TUKAJ>>