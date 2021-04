Dell načrtuje osamosvojitev družbe VMware

Podjetje Dell je sporočilo, da bodo pred petimi leti kupljeno in pridruženo družbo VMware vnovič organizirali kot samostojno družbo z lastno prisotnostjo na borzi. Glavni cilj tovrstne poslovne odločitve je pridobitev novih sredstev, s katerimi bi poplačali dolgove, ki se vlečejo že iz časov prevzema družbe EMC, tedanje lastnice družbe VMware. Spomnimo se, da je bil prevzem pred petimi leti vreden kar 67 milijard dolarjev in s tem eden največjih nakupov v računalniški industriji do tedaj.

Lastniki podjetja so mnenja, da bo ločena pot za Dell in VMware obema družbama omogočila večjo finančno prilagodljivost in obenem tudi večjo tržno vrednotenje. Zanimiv je tudi način, kako bodo naredili tranzicijo. VMware bo delničarjem izplačal posebno dividendo v skupni višini kar 11,5 milijard dolarjev, od katerih bo Dell kot 81% lastnik družbe VMware dobil 9,7 milijard.

S tem bo Dell zmanjšal svojo finančno zadolženost, ki je znašala ob koncu zadnjega četrtletja že zajetnih 48,5 milijard dolarjev. Z namero se mora strinjati tudi ameriška davčna agencija IRS, saj želijo izločitev družbe VMware opraviti kot neobdavčeno transakcijo. Poleg tega bosta Dell in VMware še naprej tesno sodelovala, saj nameravata skleniti posebno 5-letno pogodbo o prodaji izdelkov VMware. Kar 35% vseh prihodkov te družbe je danes ustvarjenih prek prodajne mreže družbe Dell.