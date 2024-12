Objavljeno: 17.12.2024 05:00

DeepMind izdal Veo 2, ki konkurira Sori

Teden po najavi modela za ustvarjanje videoposnetkov izpod prstov OpenAI je Google DeepMind izdal svojo alternativo. Predstavil je model Veo 2, ki je seveda naslednik Veo. Novinec lahko ustvarja videoposnetke, ki trajajo dobri dve minuti in obsegajo ločljivost do 4K.

To je že precej več od Sore, ki ne zmore niti 4K niti dveh minut, temveč se zatakne pri 1080p in 20 sekundah, če imamo najdražji paket. Googlov Veo 2 je v praksi na voljo v okviru orodja VideoFX, kjer so umetno postavljene omejitve osem sekund in 720p. Za dostop se je treba vpisati na čakalno vrsto. Sčasoma bo Veo 2 na voljo tudi prek razvijalske platforme Vertex AI, Google pa obljublja vključitev tudi v druga orodja.

Veo 2 deluje, kot jezikovnih modelov že pričakujemo. Besedilne opise pretvarja v videoposnetke, pri čemer je bolj realističen od predhodnika Veo. Učil se je na milijonih videoposnetkov, tudi na YouTubu.