Danes steče prodaja iPhone 13

Danes, 24.9, je tudi pri nas stekla prodaja Applovih novih telefonov iPhone 13.

Telefoni so že na voljo pri naših večjih trgovcih in telekomunikacijskih ponudnikih, torej tudi pri A1, Telekomu Slovenije in Telemachu. O novostih smo pisali ob uradni predstavitvi pred desetimi dnevi, na voljo so štirje modeli: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro in iPhone 13 Pro Max. Cene se začnejo pri 800 evrih za model Mini in segajo krepko čez tisoč evrov za model Pro Max, seveda odvisno tudi od konkretne različice (glede na velikost vgrajenega prostora) in od konkretnega paketa (pri ponudnikih, kjer imamo različne možnosti paketov in vezav).

V zadnjih dneh pa smo novosti v preizkus dobili tudi pri Monitorju, seveda nameravamo v kratkem objaviti podrobnejši pregled in preizkus.