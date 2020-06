DaaS – navidezna namizja so prihodnost dela od doma

Raziskava družbe Morhisec razkriva zanimive podrobnosti o uporabi tehnologije za delo od doma v času pandemije. Podatki se sicer nanašajo na ugotovitve zaposlenih v ZDA, vendar verjamemo, da ključne ugotovitve veljajo v podobni meri tudi za druge dele sveta. Avtorji raziskave poudarjajo, da je pandemija dejansko ustvarila povsem novo tržno nišo, ki je že dobila kratico: WFH (Work From Home).

Ključna ugotovitev je zelo pomenljiva za prihodnjo strategijo uporabe informacijske tehnologije v podjetjih. Kar 56% vprašanih je moralo namreč za delo od doma uporabiti svoje zasebne računalnike, ker jih delodajalec ni mogel ali želel zagotoviti. Strokovnjaki za varnost menijo, da je ta podatke pravcata katastrofa z vidika zagotavljanja informacijske varnosti, pa tudi zasebnosti.

Kljub temu, da se je sprva zdelo, da so podjetja nepričakovani dogodek dočakala sorazmerno dobro pripravljena (sodeč po uradnih navedbah podjetij), zaposleni kažejo precej bolj kaotično sliko. Treba pa je razumeti, da je za 49% vprašanih delo od doma bila popolna novost, tako da so težave, pa tudi varnostna tveganja bila v dobršni meri posledica pomanjkanja primernih navodil.

Nekatera podjetja, ki so se tega problema pravočasno zavedala, so posegla po tehnologiji, ki ni povsem nova, a je malo razširjena – namizje kot storitev ali DaaS (Desktop-as-a-Service). Navidezna namizja namreč zagotavljajo skladnost s korporativno varnostno politiko, nadzorovano upravljanje, lažjo pomoč zaposlenim, preprostejšo zagotovitev dostopa do aplikacij in storitev v podjetju.

V raziskavi kar 23% vprašanih ni bilo prepričanih, kakšne varnostne mehanizme, če sploh uporabljajo za zagotovitev varnosti ob delu od doma. Približno četrtina je imela tudi resne težave z omrežnimi storitvami, zlasti omrežji Wi-Fi, kjer so se v gosto naslednjih urbanih področjih soočali s povsem novimi izzivi zasedenosti frekvenčnega spektra.

Kljub vsemu raziskava kaže, da so se informacijski oddelki v podjetjih dobro odrezali, ko je bilo treba priskočiti na pomoč. Le okoli 7% meni, da so bile njihove storitve podpovprečne, 61% pa meni, da je bil njihov odziv nadpovprečen li celo odličen.

Zanimiv je tudi naslednji podatek: 42% vprašanih, daleč nad ostalimi možnostmi, je kot esencialno orodje za delo od doma omenilo pisarniške pakete. Za primerjavo – videokonference so bile šele pri 15,6%. Toda v isti sapi uporabniki kažejo največje nezaupanje in previdnost ravno pri odpiranji pisarniških dokumentov. Videokonferenčni sistem, orodja za trenutno sporočanje in elektronska pošta jih skrbijo bistveno manj.