Crypto com narobe nakazal za 416 milijonov dolarjev ethra

Kriptomenjalnica Crypto.com je priznala, da so storili velikansko napako, saj so za 416 milijonov dolarjev ethra nakazali na napačen naslov. K sreči napaka ni imela usodnih posledic, saj so sredstva uspeli dobiti nazaj. Vseeno pa je pomota skrhala zaupanje in povzročila blažji pretres v njihovem poslovanju.

Žetone so želeli poslati v svojo denarnico, ki ni povezana v internet (cold wallet), katere naslov so tudi javno objavili, v imenu transparentnosti. A kot so nekateri uporabniki kmalu ugotovili, je šlo 320.000 ethrov na nek drugi naslov, ki pripada podjetju Gate.io. Transakcije s kriptovalutami so navadno neizpodbojne in neobrnljive, zato bi to lahko predstavljalo katastrofalno napako. Šlo je namreč za 80 odstotkov vseh sredstev podjetja Crypto.com.

K sreči so uspeli sredstva dobiti nazaj, izvršni direktor Kris Marszalek je povedal, da so uspeli povrniti žetone. Tudi neodvisna analiza je potrdila, da se je povratni prenos res zgodil približno teden dni pozneje. Tudi Gate.io je povedal, da so takoj po ugotovitvi napake začeli vračati sredstva.

Kljub sanaciji težave pa nezaupanje v Crypto.com ostaja. Že avgusta letos so enemu izmed uporabnikov pomotoma vrnili 7,2 milijona dolarjev namesto 68 dolarjev, zaradi česar ga sedaj tožijo. Stranke so začele dvigovati svoja sredstva pri Crypto.com, kar lahko kmalu preraste v likvidnostne težave.

Za primerjavo, izpostavljenost FTX, ki gre v prisilno poravnavo, naj bi znašala manj kot 10 milijonov dolarjev.

Vrednost lastnih žetonov Crypto.com se je zaradi vseh navedenih težav že začela zniževati.