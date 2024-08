Objavljeno: 2.8.2024 07:00

CrowdStrike sedaj tožijo še lastni delničarji

Delnice podjetja CrowdStrike so od incidenta s posodobitvijo izgubile dobrih 40 odstotkov vrednosti, kar je delničarjem odpihnilo 25 milijard dolarjev vrednosti. Ti so se sedaj združili v kolektivni tožbi zoper podjetje, češ da jih je zavajalo s trditvami o kontroli kakovosti in preizkušanju programske opreme.

Še 5. marca letos je izvršni direktor George Kurtz na predstavitvi poslovnih rezultatov trdil, da je programska oprema preverjena, preizkušena in certificirana. Nato pa se je zgodila tista julijska katastrofa, ki je onesposobila 8,5 milijona osebnih računalnikov z Windows, ki so imeli nameščeni CrowdStrike Falcon.

Tožbo zoper podjetje so delničarji vložili v torek zvečer na teksaško sodišče. V njej trdijo, da so bile trditve in zagotovila podjetja napačne in zavajajoče, zaradi česar jim je nastala škoda. Podjetje odgovarja, da tožba nima osnove in da se bodo branili. Poleg podjetja sta obtožena tudi izvršni direktor in finančni direktor.