COBOL bo pomemben tudi v prihodnosti

Kljub nenehnemu razvoju in napredku, stare tehnologije redko dokončno umrejo. Kdor misli, da v letu 2020 ni prostora za razpravljanje o programih napisanih v jeziku COBOL, se krepko moti. Nedavna raziskava, ki jo je objavilo podjetje Micro Focus, kaže pravzaprav skoraj nasprotno sliko, vlaganja v programe v COBOLU se celo povečujejo.

Medtem, ko so še pred leti managerji podjetij, kjer uporabljajo programe v COBOLu navajali, da načrtujejo prehod na druge tehnologije, se je v zadnjem času mnenje precej spremenilo. Najnovejša raziskava namreč kažem, da je kar 70% vprašanih podjetij, kjer imajo programe v COBOLU bolj naklonjena modernizaciji tovrstnih programov, ne pa strateški spremembi prehoda na kako drugo platformo.

Če pogledamo še razmeroma staro, a še vedno aktualno raziskavo revije Computerworld, bomo najbrž nekoliko presenečeni nad dejstvom, da kar 71% največjih podjetij (Fortune 500) uporablja programe in rešitve napisane v COBOLu. Če pogledamo določene vertikale, so razmere celo bolj presenetljive. 92% ameriških bank denimo uporablja mainframe računalnike in na njih pretežno programe napisane v 60 let starem programskem jeziku. V tem primeru sploh ne gre za obskurne, zaledne rešitve – kar 95% kartičnega plačilnega procesa je denimo procesiranega s programi v COBOLu.

Razsežnost uporabe COBOLA razkrije tudi ocena, da se v COBOLu letno opravi za okoli 3 bilijone dolarjev trgovinskih transakcij. Zanimiva je tudi predstava, da je danes v redni uporabi okoli 220 milijard programskih vrstic napisanih v tem jeziku. Tu raziskava družbe Micro Focus daje še eno zanimivo informacijo: programi se še naprej redno vzdržujejo in funkcionalno dopolnjujejo. Raziskava je pokazala, da se je povprečno število programih vrstic v poslovnih programih od leta 2017 do danes povečalo iz 8,4 na 9,9 milijona. Kar 63% podjetij namerava tovrstne programe še dopolnjevati in dodajati nove funkcionalnosti.