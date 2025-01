Objavljeno: 16.1.2025 07:00

ChatGPT postaja agent!

Uporabniki plačljivih verzij ChatGPT, torej naročniki paketov Plus, Team in Pro, bodo dobili uporabno novost. Umetna inteligenca bo postala bolj podobna pomočnikom, ko sta Siri ali Alexa, ker bo znala načrtovati in nas opominjati.

Tako mu bomo lahko naročili, da nas opomni na obnovitev potnega lista. Lahko mu bomo naročili, naj nam vsak petek predlaga načrt za popotovanje čez vikend, ali pa vsak dan zjutraj izlušči najpomembnejše novice. S tem ChatGPT dela prve korak na poti proti agentu AI, kar je naslednja stopnja v razvoju umetne inteligence.

Novinec je na voljo z imenom »4o with scheduled tasks« v meniju z variantami. Pri tem ChatGPT ne bo le opravljal nalog, ki mu jih bomo naročili, temveč bo glede na pogovore podajal tudi predloge. Znal bo brskati po spletu, a ne kontinuirno, temveč le po prednastavljenem urniku – tu je razlog poraba kapacitet.

V prihodnosti lahko pričakujemo še bolj dovršene modele, ki bodo denimo sami znali rezervirati dopust, naročiti tekaške čevlje ali poiskati servis.